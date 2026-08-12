Ворог відновив механізовані штурми: боєць НГУ розповів про ситуацію на Добропільському напрямку

Російські окупанти тиснуть в напрямку Добропілля на Донеччині. З початку серпня ворог навіть йшов у механізовані штурми, які завершилися нічим.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець 12 бригади НГУ "Азов" "Сінт". За його словами, усі механізовані атаки ворога були успішно відбиті.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?

За словами військового, з появою "зеленки" на фронті росіяни намагаються просуватися вперед малими групами. Іноді їх можна зустріти в досить неочікуваних місцях. Тоді Сили оборони планують операцію та йдуть зачищати точку від ворога.

Зазвичай противник йде по "зеленці". Потім ховається в будинках або ж риє собі укриття. Ми збираємо усю інформацію. Далі пропрацьовують дрони, а вже потім висувається піхота, яка безпосередньо проводить зачистку в ближньому бою,

– зауважив військовий.

Здебільшого у ворога на цьому напрямку погано підготовлений особовий склад. Вони намагаються брати кількістю. Відповідно втрат у ворога дійсно багато.

Військовий розповів про бої на Добропільському напрямку: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, станом на 12 серпня Сили оборони України знищили понад 1 мільйон 461 тисячу особового складу ворога. Також наші захисники знищили 12 259 танків, 25 127 бойових броньованих машин, 47 773 артилерійські системи тощо.