Добровольчий підрозділ "Махно" потребує рацій: як можна допомогти
Джерело:інстаграм katarina__savchin
Наші військові ризикують власним життям, аби ми могли жити в мирній та вільній Україні. Щоб полегшити захисникам це завдання, всі українці повинні допомагати їм.
Бійцям, які зараз на Півдні, потрібні рації
Кожен повинен воювати на своєму фронті. Тому завдання цивільних – допомагати бійцям фінансово.
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Ви можете зробити це прямо зараз й особисто наблизити нашу перемогу. Волонтери просять допомогти зібрати гроші на закупівлю рацій для добровольців з підрозділу "Махно". Бійці зараз перебувають на південному напрямку й воюють з російськими окупантами, які прийшли на нашу землю, щоб вбивати та руйнувати.
Загалом потрібні 15 радіостанцій Motorola:
- DP4400e,
- DP4401e,
- DP4801e,
- DP4400,
- DP4800.
Ціна одного комплекту (тобто рація та гарнітура) коштує в межах 33 – 35 тисяч гривень. Наразі на 3 рації вже зібрали, тобто залишилося зібрати ще в межах 396 – 420 тисяч гривень.
Будь-яка матеріальна або інформаційна підтримка дуже допомагає! Розповідайте про нас своїм друзям, знайомим, колегам! Чим більше людей дізнається про збір, тим скоріше ми його закриємо,
– наголосили волонтери.
- "Монобанк" – 4441 1144 1473 0034 (Осаульчук Катерина);
- "Укрсиббанк" – 5351 2950 8783 9239 (Осаульчук Сергій);
- PayPal – Dimonpund@gmail.com.
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