Добровольці Інтернаціонального легіону вже захищають Київ: приїхали воїни всього світу

Перші добровольці Інтернаціонального легіону тероборони вже почали свою службу в Україні. Їх розмістили на позиціях довкола Києва.

Про те, що іноземці вже приступили до захисту України від російської орди, повідомили 7 березня. Детальніше розповіли про перший інтернаціональний загін у Сухопутних військах ЗСУ.

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З яких країн вони всі приїхали

На яких саме позиціях розмістили іноземних службовців, поки не повідомляли. Ймовірно, для окупантів має бути чудовим сюрпризом, що їх вбивають не лише українці.

Звідки прибули ці добровольці:

США;

Великої Британії;

Швеції;

Литви;

Мексики;

Індії.

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Читайте текст допису з телеграму Сухопутних військ ЗСУ:

Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України вже на позиціях на околицях Києва.

Добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії.

Далі буде...