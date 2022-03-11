Добровольці із понад 50 країн світу прибули в Україну: потужне відео

В Україну прибули добровольці із понад 50 країн світу. Вони допомагають українцям у боротьбі з російськими загарбниками.

Усі добровольці, які приїжджають в Україну воювати, долучаються до лав Інтернаціонального легіону оборони. По прибуттю вони насамперед узгоджують юридичні питання.

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Добровольці із понад 50 країн світу прибули в Україну воювати

Після цього іноземці отримують належне екіпірування і зброю. Далі – розпочинається спеціальна підготовка та злагодження підрозділів.

Про мотиви служби в легіоні розповів один з добровольців – норвежець Дам'єн. Він зазначив, що важко було дивитися, як щодня бомби та ракети падають на українські міста, руйнуючи лікарні, школи, будинки.

Коли розпочалося створення інтернаціонального легіону, я відразу зрозумів, що маю приєднатися до нього. Тут я і мої друзі будемо корисні для українського воєнного спротиву,

– наголосив норвежець.

Дам'єн радіє, що опинився у потрібному місці в потрібний час і серед перших став до лав цього підрозділу. Він розповів, що в легіоні є добровольці з багатьох держав, станом на 10 березня – з 52. Люди прибувають з Польщі, країн Балтії, з далеких країв, зі Скандинавії, багато людей з Великої Британії, а також чимало американців.

Іноземні добровольці прагнуть допомогти Україні якнайшвидше побороти Росію.

Інтернаціональний легіон оборони України: дивіться відео