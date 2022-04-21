Добровольців ТрО просять віддати зброю для зберігання на звільнених територіях

Багато добровольців взяли до рук зброю після повномасштабного наступу Росії. Майже 2 місяці вони боронять Україну.

Збройні Сили України і громади дуже цінують хоробрість добровольців. Це сказав командувача Сил ТрО ЗСУ Юрій Галушкін.

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Зброю зосередять у визначених місцях

Частину територій нашої держави вже звільнили від окупантів. Оскільки бойових дій там немає, добровольців просять віддати зброю для зберігання.

У цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання,

– наголосив Галушкін.

Він пояснив, що на звільнених територіях планують відбудовувати населені пункти, відновити економіку і повернутись до роботи.

За словами командувача Сил ТрО, добровольці доглядатимуть зброю, братимуть на тренування та виконуватись відповідні завдання.

Для зброї потрібне належне зберігання

Галушкін зауважив, що для зброї необхідне належне зберігання, щоб у критичний момент її можна було швидко використати.

"Ми вдячні вам за вашу вмотивованість та відповідальність", – додав він.

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