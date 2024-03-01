Добудова нових енергоблоків Хмельницької АЕС є вагомим кроком на шляху до енергетичної незалежності України. Про це заявив експерт Юрій Гаврилечко.

"Таким чином Україна компенсує поточні втрати потужностей генерації, а після перемоги у війні – отримає важливий додатковий енергоресурс для забезпечення робіт з післявоєнного відновлення країни", – сказав він у своєму блозі на порталі "Цензор".

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З цією метою Міненерго та НАК "Енергоатом" докладають зусиль для якнайшвидшої добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. "Так вже в липні 2023 року під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Болгарії було оголошено про початок переговорів між українською та болгарською сторонами щодо можливості продажу Києву устаткування, що призначалося для болгарської атомної електростанції "Белене", – зазначив експерт, наголошуючи, що у цих розробках брали участь фахівців наукових інститутів УССР.

"Я кажу про провідні українські науково-дослідні інститути, такі як Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроект" (АТ КІЕП). Саме фахівці "Енергопроект" виконували вибір і обстеження майданчика для Хмельницької АЕС, а потім спроектували чотири блоки станції. Окрім того, інженери і конструктори "Енергопроекту" працювали з проєктами третього-четвертого блоків Рівненської АЕС, АЕС "Пакш" в Угорщині та АЕС "Белене" в Болгарі, – підкреслює Гаврилечко.

На його думку, завдяки такій співпраці можливо буде запустити 3-й та 4-й блоки ХАЕС вже впродовж 2-3 років.

Водночас Гаврилечко звернув увагу на співробітництво з компанією Westinghouse, "за інформацією з Міненерго, побудова 5-го і 6-го енергоблоків ХАЕС йтиме у співробітництві із фахівцями Westinghouse й це буде паралельний процес”, – зазначає він, наголошуючи, що саме "атомна енергетика, особливо в нинішній час, є тим самим джерелом безперебійного постачання достатньої, і що також надважливо – доступної енергії для потреб населення і промисловості".

Як повідомлялося, у 2024 році Україна планує розпочати добудову нових блоків на майданчику Хмельницької АЕС. Це зможе частково компенсувати втрати енергетичних потужностей через війну з Росією.

Зокрема мовиться про два блоки ВВЕР-1000 радянського зразка, а також два блоки AP-1000 американської компанії Westinghouse. Україна стане першою країною в Європі, де буде побудовано атомні блоки такого типу. Зараз ХАЕС складається з двох блоків ВВЕР-1000.