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      Добыча газа в Украине показывает стабильный рост

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      Добыча газа в Украине за полгода выросла на 289 млн м³
      Добыча газа в Украине за полгода выросла на 289 млн м³ / Новини дня

      Завершилось первое полугодие – время подводить традиционные энергетические итоги. Начнем с особо животрепещущей газовой темы и сразу отметим, что на этом плацдарме, согласно сформированному тренду, неспешно-стабильный рост.

      Так, за 6 месяцев 2019 года в Украине добыча газа выросла на 289 млн м³ (2,8%), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 10,49 млрд м³. При этом рост отмечен практически у всех основных компаний-"добытчиков", в частности: АО "Укргаздобыча" добыла 7,66 млрд м³ (на 1,7% больше прошлогоднего показателя), добыча "Укрнафты" составила 576 млн м³ (+10,7%), прочие компании суммарно добыли 2,25 млрд м³, что на 5% больше прошлогодних результатов.

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      Так же, в июне "Укргазвыдобування" открыла два новых месторождения в Харьковской и Полтавской областях. Причем Полтавское месторождение имеет оценочный объем газа около 2,7 миллиардов м³.

      Кроме того, в ближайшее время начнется разработка еще 9 участков, по которым в начале июля завершился конкурс.

      На фоне того, как в Украине оживает газодобыча, во многом благодаря отказу от закупок российского ресурса и плану выхода на полное самообеспечение и энергонезависимость, рассматриваются новые варианты решения данного проблемного вопроса.

      Так, намедни глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк заявил, что разработка Одесского и Безымянного газовых месторождений в Черном море обеспечила бы Украину почти 5 млрд м³ газа в год, что покрыло бы половину импортируемого из Европы газа.

      Олег Кирилюк
       Глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк / Фото geo.gov.ua

      Разработка же в данном регионе требует немалых средств и технологий, а потому, без иностранных инвесторов не обойтись. Но, Олег Кирилюк не упомянул и того, что это потенциально опасный регион, в котором, предсказать поведение флота РФ практически невозможно. Что, разумеется, в значительной степени блокирует наши возможности по выводу мощностей добычи на значительно более высокий уровень, позволявший бы Украине не только полностью закрыть свои потребности, но и стать чистым экспортером газа.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Газ
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