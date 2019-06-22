В Раде повышается токсичность, или Возвращение "блудного сына" Андрея Клюева

Между тем, интересные моменты, в особенности касательного будущего Украины, в речи Путина имели место. И в первую очередь касательно места в переговорном процессе Виктора Медведчука, которого Путин латентно отправил "на пенсию". И это при том при всем, что Виктор Владимирович не так давно, самоотверженно и сакрально замкнулся на трио Беседа-Козак-Бабич с дальнейшей работой во благо конторы внутри Украины.

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Видимо в высоких кремлевских кабинетах не оценили это самопожертвование, а возможно, Владислав Сурков, с учетом всего имеющего место прессинга со стороны ФСБ, продолжающий удерживать место куратора "ДНР", имеет, что предложить Кремлю. По крайней мере, аффилированные информационные ресурсы, такие как "НЕЗЫГАРЬ" имеют именно такую информацию из первых рук. А потому, не возможно, а так оно и есть.



Владислав Сурков

Причем, в подтверждение таких догадок и вбросов очень кстати прозвучала информация от главреда "Insider" Татьяны Николаенко. Если вам кажется, что один Андрей Портнов, свободно разгуливающий по улицам Украины это верх лицемерия и цинизма, то встречайте бывшего главу АП Андрея Клюева, выдвигающего свою кандидатуру по 46-му округу Донецкой области от Либерально-демократической партии.

Напомню, что именно Андрей Клюев и Алексей Филатов отвечают за сопровождение плана Суркова мягкой силой впихнуть в Украину оккупированные метастазы под соусом автономии. С учетом токсичности Клюева в Украине, такой шаг можно назвать вопиющим по наглости, но с другой стороны, в контексте пророческого реванша, он вполне вкладывается в рамки нынешних тенденций. Кроме того, именно такое дефиле Клюева может стать столь необходимым для демонстрации начальству Суркова результата.

Собственно, предстоящие парламентские выборы в Украине будут жаркими во всех обстоятельствах. Причем не только для нас с вами, но и для наших гибридных соседей. И в определенном смысле эти выборы определят не только то, какие политические баталии будут проходить в ближайшие годы в стенах Верховной Рады, но и кто и с какой целью будет их аккумулировать.

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