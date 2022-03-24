Дочка Лаврова втратить нерухомість у Лондоні через санкції

Британська влада внесла до санкційного списку доньку Лаврова – Поліну Полякову. Вона втратила нерухомість та дозвіл на проживання.

Про санкції проти доньки Лаврова повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять,

– написав Єрмак.

Крім того, дозвіл на проживання в Британії дівчині скасовано.

Подейкують, багато вільної нерухомості є на Сахаліні,

– зіронізував Єрмак.

До слова, віллу доньки Путіна Катерини Тиханової розмалювали українськими прапорами. Тепер паркан має красиве блакитно-жовте забарвлення.

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