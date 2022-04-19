Додаткові евакуаційні рейси Укрзалізниці: графік і напрямки руху

Укрзалізниця продовжує активну евакуацію українців. На 19 квітня заплановано 6 рейсів у різних напрямках.

Укрзалізниця продовжує активно забезпечувати евакуацію українців. Сьогодні, 19 квітня, компанія організовує 6 евакуаційних рейсів.

Читайте також

Розклад поїздів та напрямки руху

Розклад евакуаційних поїздів на 19 квітня виглядає наступним чином:

№ 234/233 Покровськ – Чоп – 16:30;

№ 234/233 Чоп – Дніпро – 23:30;

№ 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас. – 06:00;

№ 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ – 11:30;

№ 219/220 Запоріжжя-1 – Львів – 11:30;

№ 220/219 Львів – Запоріжжя-1 – 14:30.

Через непередбачувані обставини графік руху поїздів може зміюватися, тому громадян закликають уважно стежити за оновленнями.

Дивіться також – пропагандисти вже прямо кажуть, що Росія обстрілює житлові будинки: відео