Додаткові санкції проти Росії можуть бути схвалені у випадку "падіння Києва"
26 лютого 2022 , 19:06Читать новость на русском
Джерело:CNN
Чиновник адміністрації Джо Байдена заявив, що додаткові санкції проти Росії можуть прийняти, якщо Київ "впаде". Про які саме обмеження мовиться – невідомо.
Представник Білого дому сказав журналістам, що у них є чітка позиція. Вони зосереджені на координації з союзниками та партнерами, щоб покласти додаткові наслідки на президента Росії Володимира Путіна за його війну.
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Він інших коментарів чиновник відмовився.