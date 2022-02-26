Додаткові санкції проти Росії можуть бути схвалені у випадку "падіння Києва"

26 лютого 2022 , 19:06
Читать новость на русском

Джерело:

CNN

Чиновник адміністрації Джо Байдена заявив, що додаткові санкції проти Росії можуть прийняти, якщо Київ "впаде". Про які саме обмеження мовиться – невідомо.

Представник Білого дому сказав журналістам, що у них є чітка позиція. Вони зосереджені на координації з союзниками та партнерами, щоб покласти додаткові наслідки на президента Росії Володимира Путіна за його війну.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Він інших коментарів чиновник відмовився.

Автор: Тетяна Пасічник