Супутники та метеопрогнози під загрозою: чим загрожує приватизація космосу Маском і його DOGE

Ілон Маск дедалі глибше вплітає свої компанії в державні структури США. Його амбіції вийшли далеко за межі приватного бізнесу – тепер він впливає на урядові контракти, космічний контроль, метеорологічні прогнози та навіть на розподіл радіочастот.

Експрацівники провідних агентств, з якими поспілкувалося видання The Guardian, попереджають: Маск і його команда "департаменту ефективності уряду" DOGE можуть поставити під загрозу незалежність важливих державних структур і перетворити їх на інструменти своїх комерційних інтересів. І навіть нашкодити мрії самого Маска – колонізації Марсу – та призвести до людських жертв.

24 Канал розповідає, на який рівень вийшли загрози від бажань Маска підпорядкувати собі США.

Як Ілон Маск отримує вигоду від контрактів SpaceX і Starlink

Колишні співробітники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) б’ють на сполох: Ілон Маск, схоже, готує ґрунт для приватизації космічних і супутникових операцій, що нині перебувають під державним контролем, або ж спрямовує вигідні урядові контракти на користь своїх компаній SpaceX і Starlink.

Побоювання зростають на тлі повідомлень, що щонайменше чотири федеральні агентства вже розглядають можливість співпраці з Starlink, який надає супутниковий інтернет. Водночас Маск, найбагатша людина у світі, отримав від Дональда Трампа завдання суттєво скоротити витрати та штат федерального уряду.

Ця ситуація породжує питання про конфлікт інтересів, адже Маск – один із головних союзників Трампа, який фінансово підтримав його передвиборчу кампанію 2024 року. Маск хвалиться, що його так званий "департамент ефективності уряду" (DOGE) скорочує витрати. Але може виявитися так, що він просто спрямовує державні гроші до своїх компаній.

NOAA може стати найбільшим призом для Маска. Адже його SpaceX отримає фінансову перевагу в комерційному космічному секторі США, який, за прогнозами, досягне 2 трильйони доларів протягом наступного десятиліття. Колишні співробітники NOAA припускають, що Doge вже має доступ до конфіденційної інформації конкурентів агентства.



Старт ракети Falcon 9 / Фото SpaceX

Та найважливіше – це потенційний контроль над національною комунікаційною інфраструктурою, який отримає Маск. NOAA грає важливу роль у повсякденному житті американців – від стабільного мобільного зв’язку та інтернету до метеопрогнозів.

Є багато сигналів тривоги, але поки що не зрозуміло, де саме проблема. Ми чекаємо, коли випливе щось більше,

– наводить The Guardian слова одного із колишніх співробітників агентства.

Цікаво! На тлі масових скорочень у NOAA (близько 1 300 звільнень), інтерес до SpaceX проявив і Дональд Трамп-молодший – його інвестиційна компанія вклала 50 мільйонів доларів в акції космічної корпорації. NOAA є частиною міністерства торгівлі США та відповідає за низку економічних процесів, важливих для громадян.



SpaceX спеціалізується на запуску ракет і супутників для урядів і комерційних клієнтів. Тим часом Starlink має вже близько 6 000 супутників на низькій навколоземній орбіті та забезпечує супутниковий інтернет для 2,7 мільйона користувачів у 100 країнах. Колишні співробітники NOAA визнають, що до останніх подій SpaceX була надійним партнером, але нинішня ситуація змушує задуматися, де межа між бізнесом і потенційною корупцією.

Щоб розібратися в ситуації, організація Public Employees for Environmental Responsibility (PEER) ініціювала запит на отримання внутрішніх комунікацій між NOAA та Doge. Виконавчий директор PEER Тім Вайтхаус наголошує, що приватизація агентства давно є метою правих сил, а планування цього процесу закладене в стратегічному документі "Проєкт 2025".

Цей крок мотивований жадібністю та корупцією. Є ризик, що підприємства Маска перетворяться на урядові монополії, які працюватимуть без страху антимонопольного контролю,

– заявив Вайтхаус.

Які негативні наслідки від дій Маска

Мільйонні контракти для Starlink. Федеральне управління авіації США (FAA) ще в лютому наказало знайти десятки мільйонів доларів на нові контракти з Starlink, повідомляє Rolling Stone. FAA модернізує застарілі мережі управління повітряним рухом і вже виділило 2,4 мільярда доларів компанії Verizon, але Starlink поступово займає свою нішу.

Тим часом урядова адміністрація GSA отримала розпорядження від Doge використовувати Starlink для інтернет-зв’язку, повідомило джерело NBC News. Ще одне агентство також готується до співпраці з компанією Маска, а митна та прикордонна служба США вже тестує Starlink для моніторингу кордону.

Знищення контролю за космічним рухом. Програма координації космічного трафіку Traccs відстежує тисячі супутників і космічного сміття, допомагаючи уникати до 50 000 потенційних зіткнень щодня. Велика частка з них припадає на супутники Starlink.

Ця система мала б забезпечувати також запуск і повернення комерційних супутників, але поки уникала монополії SpaceX завдяки співпраці з різними компаніями. Однак після переобрання Трампа Doge звільнив майже всіх співробітників Traccs, фактично паралізувавши критично важливий центр управління. Це може прокласти шлях до приватизації – і SpaceX опиниться в найвигіднішій позиції.

Вони знаходять проблему і зручно заявляють: "О, ми можемо це виправити",

– зазначив один із колишніх співробітників NOAA.

Приватизація метеорологічних прогнозів. Супутники NOAA забезпечують прогноз погоди на 3-7 днів, а їхні дані безплатно використовують авіація, судноплавство, оборонна галузь та компанії на кшталт AccuWeather. Проте деякі приватні гравці прагнуть монетизувати цю інформацію – і Маск має всі шанси взяти контроль у свої руки.

Колишні співробітники NOAA попереджають: прогнози приватних компаній значно менш точні. NOAA вкладає величезні ресурси у перевірку даних, навіть відправляючи літаки у штормові зони для калібрування супутників. "Ці дані надійні 24/7, без збоїв", – наголошує екс-співробітник агентства. Якщо супутники NOAA вийдуть з ладу, наслідки можуть бути катастрофічними – від людських жертв до економічних потрясінь.

Маск, навпаки, орієнтується на оптимізацію витрат, і його ракети та супутники мають історію аварій та вибухів. А тим часом NOAA також стежить за космічною погодою – сонячними спалахами та радіацією, що може вплинути навіть на плани Маска щодо колонізації Марса.

Конфлікт через радіочастоти. SpaceX та телеком-гіганти тиснуть на уряд, вимагаючи виставити на аукціон нові частоти для бездротового зв’язку. Але NOAA використовує радіохвилі для відстеження водяної пари в атмосфері, що є головним для точних прогнозів. Якщо частоти, суміжні з NOAA, продадуть, це може завадити супутниковим вимірюванням та навіть вплинути на мобільний зв’язок.

"Starlink хоче більше спектру, і залишається сподіватися, що FCC не буде настільки нерозумним, щоб продати ці частоти. Але… я б ні за що не зарікався", – заявив один із колишніх співробітників агентства.

Що з протестами проти Tesla

Негатив від всіх дій Ілона Маска у політиці США виливається у протести проти чи не найвідомішого його бренду – Tesla. У суботу, 29 березня, тисячі людей у США та по всьому світу вийшли на акції протесту проти Маска та його ролі в демонтажі федерального уряду США, пише The Guardian. Демонстрації відбулися біля майже всіх автосалонів Tesla у США, а також у Європі, Австралії та Канаді. Організатори закликали бойкотувати Tesla, продавати її акції та приєднуватися до руху Tesla Takedown.

Знищити Tesla – означає зупинити Маска,

– йдеться у лозунгах протестувальників.

Протести стартували в Австралії та Новій Зеландії, потім охопили Фінляндію, Норвегію, Німеччину, Францію, Велику Британію та інші країни. У США найбільші акції відбулися в Нью-Йорку, Сан-Франциско та Вашингтоні. У каліфорнійському Берклі Tesla навіть закриває шоурум щосуботи через регулярні протести.

Протести у США / Фото з соцмереж

Деякі демонстранти використовували креативні підходи зі згадками DOGE та фашизму: у Швейцарії лозунгом акції став "Down with Doge", у Дубліні – "Smash the Fash". У Сан-Франциско натовп у 200 осіб зібрався біля шоуруму Tesla, розмахуючи плакатами "Burn your swastikar before it burns you" та "No Doge bags". У Нью-Йорку протестувальники заявляли, що виступають не проти електрокарів, а проти Маска, який "фактично влаштував автосалон Tesla прямо на галявині Білого дому".

Тим часом атаки на Tesla стають дедалі агресивнішими: у Брукліні зловмисники вирізали слово "нацисти" на дверях Cybertruck, у деяких містах авто компанії закидають фарбою та розбивають вітрини шоурумів. Однак організатори протестів засуджують вандалізм і наголошують, що їхній рух є мирним.

На думку протестувальників, Маск використовує урядові кошти, а тепер прагне демонтувати сам уряд. "Ми не голосували за це", – заявила одна з учасниць акції. Протестний рух набирає обертів, і його учасники обіцяють продовжувати тиск на Маска, Tesla та уряд США.

Коли це все закінчиться

Хоча президент США Дональд Трамп публічно не виявляє невдоволення Маском, він все одно натякнув про завершення його повноважень у DOGE. 31 березня Трамп заявив, що рано чи пізно DOGE припинить свою діяльність, оскільки Ілон Маск може працювати в уряді лише 130 днів, пише CNN.

У нього є велика компанія, і в якийсь момент він повернеться до неї. Я б залишив його якомога довше. Він дуже талановитий хлопець, я люблю розумних людей, а він саме такий,

– прокоментував Трамп роль Маска на службі держави.

Трамп додав, що DOGE може припинити існування після відходу Маска, оскільки голови федеральних агентств уже "багато чому навчилися" і, ймовірно, продовжать працювати самостійно.