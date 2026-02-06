Кінець ядерної угоди США та РФ: експерт розкрив, чого чекає Трамп та що це означає для Кремля

Завершився договір СНО-ІІІ про контроль засобів доставки стратегічної ядерної зброї між США та Росією, підписаний у 2010 році. США втратили інтерес після припинення Росією інспекцій у 2023 році, а також через деградацію російського потенціалу та втрати у війні проти України.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак пояснив 24 Каналу, що Трамп не зацікавлений у продовженні ексклюзивних відносин з Росією без участі Китаю, тому епоха двостороннього контролю над озброєннями завершилася.

Дивіться також: Путін втрачає єдиний козир: як США поставили Росію перед складним вибором

Що означає кінець договору про ядерні носії для світу?

Договір стосувався не самої ядерної зброї, а засобів її доставки – єдиного практичного способу контролю, оскільки підрахувати кількість боєголовок неможливо.

Він давав змогу контролювати засоби доставки у бойовій готовності – приблизно чверть світового ядерного арсеналу, або третину арсеналів США та Росії.

Договір СНО-III підписали у 2010 році Барак Обама і Дмитро Медведєв. Зараз Обама – Нобелівський лауреат, а Медведєв – алкоголік. Це приблизно пояснює баланс сил у цьому договорі,

– сказав Їжак.

На момент підписання Росія не дотягувала до лімітів США через брак носіїв після розпаду СРСР, але США пішли назустріч.

США та Росія в рамках договорів щодня обмінювалися детальною інформацією про переміщення ракет, відкриття шахт, польоти бомбардувальників. Ця система працювала навіть після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, тому США знали, коли російські бомбардувальники з Енгельса летять бомбити Україну.

Але у 2023 році росіяни оголосили, що не дотримуватимуться частини договору про інспекції та обмін інформацією.

Чому США втратили інтерес до продовження договору з Росією?

США втратили інтерес до договору, оскільки знають, що Росія фізично не може перевищити його ліміти.

Демократи вважали, що заради прозорості варто продовжувати, але Трамп під час першого терміну не хотів цього й вимагав нового договору з Китаєм,

– пояснив Їжак.

Росія за лічені дні зібрала Думу та Радбез і схвалила продовження, бо розуміла – це єдиний спосіб зберегти ексклюзивність у відносинах зі США через договір про контроль за стратегічними озброєннями. Тепер ці п'ять років закінчилися.

Путін у вересні визнав, що юридично продовжити договір неможливо, але запропонував дотримуватись лімітів добровільно. Проте Росія й так фізично не може перевищити ліміти через брак потенціалу створювати достатню кількість носіїв та втрати у війні проти України.

Наразі США не відповіли на пропозицію Путіна, хоча погодилися "поговорити" – встановили контакти між військовими, але це не означає переговорів саме про ядерну зброю. Такі військові комунікації час від часу створювалися ще з часів холодної війни.

Щодо перспектив – нічого страшного у завершенні договору немає. Фактично паперовий паритет між США та Росією вже не існує. Жодного розповсюдження ядерної зброї не буде. Просто не буде ексклюзивних відносин за цим договором між США і Росією,

– підсумував Їжак.

Що означає відсутність нової ядерної угоди для глобальної безпеки?