Доходи українського бюджету можуть вирости на 35% при розблокуванні портів, – експерт

Українські порти потрібно розблокувати не лише для зернових культур, але й для продукції інших галузей. Економічний ефект для країни при цьому вимірюватиметься мільярдами доларів.

Про це повідомив президент ICC в Україні Володимир Щелкунов. Деталі його заяви – розповідаємо у матеріалі.

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Український бюджет може поповнитися на 35% за умови розблокування портів

За словами експерта, якщо вдасться розблокувати порти, Україна зможе збагатити бюджет аж на 35%. Однак, це за умови, що експорт стане доступним не лише для зерна, а й для іншої продукції.

Розблокування портів стане вкрай сприятливою подією для п'яти різних галузей, що через повномасштабне вторгнення втратили свої потужності. Водночас економічний ефект від цього може вимірюватися мільярдами доларів.

В нас страждають потужні галузі, такі, як металургія, гірничозбагачувальна і так далі, і так далі. Тому що, коли буде виконана ця, як ми її назвемо "угода" або домовленість про розблокування портів, конвої і так далі, і так далі, тоді будуть працювати всі галузі. Ми ж не можемо зациклитися на зерні, а решті тоді що робити? Вони і так страждають, працюють на 35%, хто на 55%,

– пояснив експерт.

Розблокування портів – цілком реальний сценарій

Володимир Щелкунов зазначає, що штаб-квартира в Парижі підтримала українську ініціативу щодо повного розблокування портів. Мовиться про встановлення певних конвоїв, які б підпорядковувалися ООН чи країнам, зацікавленим в розблокуванні Чорного моря, а також страхуванні суден, що працюватимуть.

Для цього потрібна безпосередньо добра воля й оперативність всіх тих, хто розуміє, що, як сказав мій колега, попереднього формату апріорі не може бути. Він абсурдно буде виглядати, його немає, не існує,

– констатував експерт.

До слова, раніше керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко теж заявляв, що розблокування усіх портів створить значний ефект на економіку України. За його підрахунками, загалом це може дати до 18 – 20 мільярдів доларів.

Блокування морських портів значною мірою виснажує українську економіку. Це, своєю чергою, негативно впливає на обороноздатність країни.

Якщо виснажується економіка, виснажується й фінансування безпекового сектору, бо ми знаємо, що нам допомагають наші західні партнери, але ці кошти не мають іти на оборону. Тобто оборону фінансує український народ, український бізнес коштом своїх податків,

– сказав Володимир Головко.