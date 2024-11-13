Чи зростають доходи українців? Відповідь вас здивує

Українці так звикли до ниття і "помиральної ями", що немає більшого гріха, ніж зруйнувати цей комфортний світ, де все погано і буде ще гірше. Якщо ти дозволив собі це зробити, то гнів народний впаде на твою голову.

Варто лише сказати, що в українців стрімко зростають доходи, як люди проклянуть тебе. Це зростання доходів є одним із факторів зростання цін, яке дійсно прискорилось у другій половині 2024 року. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Тому люди бідкаються і ненавидять за розмови про зростання доходів. А насправді цифри говорять про інше. Та і досвід українців, які б шукали когось для отримання послуги чи, не дай Боже, шукали б персонал, має говорити про зовсім інші речі.

То про що говорять факти?

Доходи українців сильно впали у 2022 році. Війна зробила нас всіх біднішими. Інфляція 2022 року була на рівні 26%. Девальвація привела до падіння середньої зарплати в Україні з рекордного рівня у 514 доларів (рекорд за всю історію) до 460 доларів.

Тож у 2022 році реальні доходи українців (доходи, із врахування інфляції) впали. На тлі війни, девальвації гривні та загальної рекордної інфляції у світі. От в США Дональда Трампа вибрали, бо там інфляція була рекордна за 40 років у 2022 році, і простий американський народ не пробачив це демократам. І це був єдиний рік під час повномасштабного вторгнення, коли падали доходи українців і коли падав рівень життя.

Нас чекає новий історичний рекорд

Але потім був 2023 рік, а зараз триває 2024 рік. Це ті роки, коли в Україні завдяки західній допомозі тримається макрофінансова стабільність і зростають зарплати. Зокрема, зростають тому, що бізнес відчуває гострий брак кадрів. Людей не вистачає. І це змушує підіймати зарплати. Все просто.

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У результаті це були роки стрімкого зростання заробітної плати. Середня зарплата в доларах на кінець 2024 року вийде на рівень 515 доларів (за результатами 2023 року середня зарплата зросла до 477 доларів), що відповідає рівню довоєнного 2021 року.

У 2025 році середня зарплата в доларах має досягнути рівня 543 долари, що виведе реальну зарплату (з урахування інфляції) на рівень 2021 року. Це буде новим історичним рекордом. Але це поки що прогноз. А що по факту?

Економічне диво

По факту, реальні доходи українців, які впали на 11,7% у 2022 році, в результаті зросли на 4% у 2023 році й 11,9% у 2024 році.

Ще раз – реальні доходи українців, із врахування інфляції, вийдуть у 2025 році на рівень 2021 року, року до повномасштабного вторгнення. І це прогноз, який є і в НБУ, і в аналітиків.

Як це можливо? Доходи зростають швидше, ніж інфляція. Гривнева зарплата зростає швидше, ніж ціни зростають у гривні. Не по конкретних товарах, а в цілому. Інфляція в Україні за три роки повномасштабного вторгнення склала 46% (гривневий показник). Зарплата в гривні зросла більше. Кожен може взяти калькулятор і порахувати, згадуючи, який курс гривні ми мали у 2021 році.

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Це можна не сприймати. Можна рвати на собі волосся і кричати про зубожіння. Але це математичний факт. Він побіжно підтверджується постійним ростом покупок, які українці роблять у магазинах.

Це і є те саме економічне диво під час війни. Забезпечено допомогою Заходу.

Це дійсно одна з причин зростання цін. Бо таке радикальне збільшення доходів (2023 і 2024 років) без зростання продуктивності праці не могло б не приводити до інфляційного тиску. Разом з енергетичними проблемами й іншими факторами.