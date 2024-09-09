Які документи не потрібно показувати на блокпостах: пояснення юристів

В Україні контрольно-пропускні пункти стали звичним явищем. Їх використовують для перевірки водіїв, пасажирів та транспортних засобів.

Втім, повноваження правоохоронних органів на контрольно-пропускних пунктах не є безмежними. Про це пише "Хвиля".

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Які документи не обов'язково показувати на блокпостах

Зазначається, що почастішали випадки, коли поліцейські під час роботи на блокпостах все частіше стали висунути претензії водіям за порушення правил дорожнього руху, виявлені вже після зупинки транспортного засобу.

Або ж вони можуть вимагати пред’явити посвідчення водія і страховий поліс, відсутність яких може спричинити штраф. Однак такі дії, за словами юристів, є неправомірними.

Так, постанова Кабміну №1455 від 29 грудня 2021 року, яка регулює діяльність блокпостів, чітко встановлює, що вони зводяться для перевірки особи громадян, транспортних засобів та їх вантажів.

Водночас посвідчення водія або поліси страхування не перебувають у переліку документів, які підлягають перевірці, а також дотримання ПДР. Тому, юристи рекомендують нагадувати правоохоронцям про цей нормативно-правовий акт у разі виникнення подібних претензій.

Якщо поліцейські все ж таки виписують штраф, водіям рекомендують не вагатися й оскаржити його через суд. Оскільки такі дії представників правоохоронних органів виходять за межі закону, будь-яке накладене ними стягнення підлягає скасуванню.