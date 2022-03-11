Долари будуть тільки снитися: Байден заборонив ввозити у Росію національну валюту США
11 березня 2022 , 18:41Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
У Росію більше не ввозитимуть американські долари. У такий спосіб США продовжують реагувати на вторгення в Україну та воєнні злочини держави-агресорки.
Повний перелік нових антиросійських обмежень опублікували на сайті Білого дому. Це сталося 11 березня – у шістнадцятий день розв'язаної Путіним війни.
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Подробиці про нову заборону
Байден заборонив експорт, реекспорт, продаж або постачання (прямо чи опосередковано) доларових банкнот уряду Росії або будь-кому на території держави агресорки. Мовиться про вищезгадані дії, вчинені зі США або американцями за межами країни.Зверніть увагу! На початку березня ЄС заборонив вивозити готівкове євро в Росію. Це не стосується осів з дипломатичним імунітетом та мандрівників (не росіян).
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