Ганебні зв'язки: генерал США прокоментував таємні домовленості Трампа з Кім Чен Ином

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки суттєво скоротять масштаб спільних військових навчань із Південною Кореєю, пояснивши це своїми дуже добрими стосунками з Кім Чен Ином. Достеменно знати всі причини такого повідомлення неможливо. Майже ніхто не вірить, що у американського президента справді особливі стосунки з диктатором.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант США у відставці, екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес, зауваживши, що Трамп намагається довести, нібито має вплив на Кім Чен Ина, але той не зробив жодного кроку, вигідного Сполученим Штатам. Справжня ж причина може ховатись у бажанні впливу на іншу країну.

Таємні домовленості Трампа з Кім Чен Ином

Генерал-майор наголосив, що не розуміє, чому американський президент називає північнокорейського диктатора своїм другом і говорить про нього з такою повагою. Це просто смішно та не відповідає дійсності.

Кім Чен Ин запускає ракети над Японією. Він надав війська, які допомагають убивати європейців в Україні. Тому важко по-справжньому це зрозуміти.

За останні кілька днів я прочитав кілька матеріалів, у яких йшлося про те, що деякі представники Білого дому чи адміністрації президента були незадоволені Південною Кореєю через її зближення з Китаєм. Президент Трамп також був незадоволений тим, що Південна Корея відмовилася допомагати США у протистоянні з Іраном. Можливо, це найімовірніше пояснення, хоча логіки у ньому немає. Оскільки Південна Корея не захотіла допомагати у протистоянні з Іраном, Трамп вирішив якось її покарати. Це цілком у його стилі,

– припустив він.

У Європі та інших країнах уже бачать, що президент Трамп сприймає будь-які стосунки як угоду. Або ви допомагаєте йому досягти своєї мети, або він знаходить спосіб вас покарати. Це може означати відміну чи скорочення навчань, виведення військ, як, наприклад, було з Німеччиною, або будь-який інший крок.

На думку Годжеса, це не відповідає стратегічним інтересам США. Однак частково це пояснює, як і чому Трамп ухвалює ті чи інші рішення. Цікаво, що цей крок не узгоджується зі стратегією заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі, який називає Китай головною загрозою.

Сполученим Штатам слід посилювати свою присутність у регіоні. Проте натомість адміністрація скоротила масштаб навчань із Південною Кореєю. Вона також припинила передачу Тайваню чергового пакету озброєнь, а тепер ще й перекинула свій єдиний авіаносець із Тихого океану на Близький Схід. Генерал-майор зауважив, що для лідера Китаю Сі Цзіньпіна це ідеальний сценарій.

Годжес про домовленості Трампа та Кім Чен Ина: дивіться відео