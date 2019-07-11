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      Домовленості між Порошенком і Медведчуком: чи можна позбавити ліцензії 112 канал

      Що це було? 38 Читать новость на русском

      Про те, чи можна позбавити ліцензії проросійські телеканали, чому Медведчук став власником "112 каналу" та про домовленості між п'ятим президентом Петром Порошенко та кумом Путіна Медведчуком – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів член Нацради з питань телебачення та радіомовлення Олег Черниш.

      Чому Медведчук став власником "112"?

      – Купити "112" хотіли скандальний нардеп Олександр Онищенко та Макар Пасенюк, якого називають фінансистом Порошенка. Але власником став кум Путіна Віктор Медведчук.

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      – Це говорить про те, що між тими, хто хотів купити "112" і тим, хто його придбав, була якась домовленість. Я можу це лише припускати.

      – Після придбання "112" Медведчуком ми мали можливість позбавити його ліцензії – просто не продовжити її під час закінчення дії попередньої ліцензії. Не знаю, як проголосували б мої колеги, але така можливість була.

      Телеканал
      Телеканал"112 Україна"

      – У 2014 році, коли в Україні активно велася боротьба з каналами, що несли російську пропаганду, до "112" були введені санкції. Зокрема, про порушення програмної концепції, тобто замість розважального каналу він став інформаційним. Це було незаконно, тому що вони мали спочатку вирішити питання щодо зміни формату з Нацрадою.

      Чому "112" продовжили ліцензію?

      – Відповідно до закону про телебачення та радіомовлення, Національна рада має прийняти рішення про продовження або не продовження ліцензії за 60 днів до закінчення терміну дії. У 2018 році Нацрада розглядала питання каналу "1+1" про не продовження їм ліцензії на цифрове мовлення. Тоді був досить широкий суспільний резонанс, але за цим шумом якраз забули про компанії, які транслювали "112 канал".

      – Національна рада повинна була прийняти рішення до 19 липня 2018 року. Тоді відбулося три засідання: 11, 12 та 19 липня. І якби рішення тоді було прийняте, то ніяких проблем зараз не було б. 

      Тоді з’явився дуже цікавий лист "Для службового користування", який є із спеціальним грифом, що забороняє його публічно поширювати. Не я сказав свого часу про цей лист, тому зараз вже можу розповісти. Мене ознайомили з ним у кабінеті нашого голови пана Юрія Артеменка й це лист від СБУ. Тут дуже цікава історія, бо перший лист, який я читав, якраз рекомендував утриматися від прийняття рішення по "112 каналу",
      – відповів Черниш.

      – Коли потім він захотів ще раз подивитися на цей лист ДСК ("Для службового користування" – 24 канал), то його не виявилося. Він як випадково з’явився, так випадково і зник. Був запит від народного депутата Мустафи Найєма щодо цього листа, але Національна рада показала йому зовсім інший.

      До теми: Зеленський пообіцяв українським націоналістам зруйнувати "інформаційну монополію" Медведчука

      – А тільки у січні 2019 року з’явився лист датований червнем чи липнем 2018 року, який є зареєстрований у нас в Національній раді. Проте вже іншого змісту, де СБУ просить не продовжувати ліцензію. Відбулася маніпуляція.

      Чи можна притягнути "112" до відповідальності

      – За проросійську риторику ми не можемо притягнути "112" до відповідальності, адже у своїй роботі будь-який канал порушує іноді закон. Ми можемо застосовувати санкції лише щодо конкретного порушення норм чинного законодавства.

      – Телеканали NewsOne і "112" ми моніторили постійно, і майже на кожному засідання Нацради обговорюється питання щодо застосування санкції. Якби було бажання президента, то ліцензію цих каналів не продовжили б.

      Домовленості між Порошенком та Медведчуком

      – З часом ми перестали дивитися за цими канали, тому вони стали більш лояльні до Петра Порошенка. Я бачив, як змінилася риторика каналів – спочатку критикувалася вся влада, потім – з літа 2018 року – Порошенко був за рамками критики. Мені дуже не подобається ситуація, коли люди вдягають українську вишиванку тощо, а самі сприяли формуванню інформаційного холдингу.

      Петро Порошенко та Віктор Медведчук
      Петро Порошенко та Віктор Медведчук

      – Стосовно телемосту між NewsOne і "Росія24", то партія "Європейська солідарність" однією з перших заявила про своє несприйняття цього. Я вважаю, що це був так званий підводний камінь, який повинен був збурити суспільство. Можливо це була домовленість між Порошенком та Медведчуком.

      – А хвиля нових призначень наприкінці каденції Порошенка була здійснена, щоб більше зберегти впливу після президентства.

      Чи діють штрафи на телеканалах? Часто відбувається так, що Нацрада застосовує санкції до ЗМІ, а канал звертається до суду, який має вирішити остаточно це питання. Штрафи насправді застосовуються не часто, адже більшість компаній діють в рамках законодавства. Крім того, багато рішень оскаржуються в судах, аби виносяться на користь телеканалів.

      blog_ava
      У Росії таки проведуть "телеміст", журналістів з NewsOne чекають у себе
      10 липня
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      Теги: Новини України Що це було? Новини політики Петро Порошенко Віктор Медведчук ЗМІ Медіа Судді Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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