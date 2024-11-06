Перемога Трампа може означати, що США припинять підтримку України, – CNN

Республіканець Дональд Трамп стане 47 президентом США. Однак Україні, можливо, незабаром доведеться пристосуватися до різкого скорочення підтримки з боку Штатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Скорочення допомоги Україні після перемоги Трампа

Видання зазначає, що під час своєї кампанії Трамп і його напарник Джей Ді Венс висловлювали серйозні сумніви щодо подальшої прихильності США Києву.

Крім того, Трамп зробив заяви, які свідчать про те, що США можуть тиснути на Україну, щоб домогтися непростого перемир’я з Росією.

Трамп неодноразово хвалив Путіна і неодноразово критикував президента України Володимира Зеленського, з яким у нього складна історія. Зокрема, республіканець називав Зеленського "найліпшим продавцем в історії" і обіцяв завершити війну протягом 24 годин після свого обрання.

Про загрозу кажуть і у Швеції

Водночас про ризики скорочення допомоги для України попередив і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він привітав Трампа з перемогою на виборах, однак висловив занепокоєння розвитком тривожних тенденцій, зокрема поляризації в американському суспільстві.

Інший ризик, який існує, – це зменшення зобов’язань перед Україною. Ми беремо до уваги той факт, що США наразі є найбільшою державою, що надає військову допомогу Україні. Ми цінуємо це, ми вдячні за це, ми не сприймаємо це як належне. Ми зробимо все можливе, щоб підкреслити наше прагнення підтримувати трансатлантичні зобов’язання,

– сказав прем'єр.

Однак Крістерссон радить не поспішати з висновками, зазначивши, що Європа тривалий час готувалася до різних сценаріїв, різного розвитку подій, і вона добре готова до цього.