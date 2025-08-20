"Немає жодного підґрунтя": ексспівробітник СБУ проаналізував заяви Трампа про території України
- Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що заяви Трампа про передачу територій України Росії не мають підґрунтя, адже США не тиснуть на Росію жорсткими санкціями для закінчення війни.
Ступак наголосив, що США не планують надавати Україні зброю безкоштовно, і Трамп не ухвалює конкретних рішень щодо ситуації з територіями.
Раніше Дональд Трамп розглядав можливість передачі частини українських територій Росії для закінчення війни. Саме цього і прагнув би Володимир Путін, але точно не зупиняти бойові дії.
Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що поки що для цього не має ніякого підґрунтя. США ніяк не тиснуть на Росію, а Трамп використовує загальні поняття у своїх заявах.
Що означають заяви Трампа про території України?
Президент США заявив, що після закінчення війни Україна поверне своє життя та отримає багато землі. Ексспівробітник СБУ пояснив, що це не означає, що ми отримаємо додаткові території, навпаки – "багато землі" означає збережені території України. Саме тому в українців не повинно бути ейфорії про швидке завершення війни.
Немає жодного підґрунтя для того, щоб завтра Путін припинив бойові дії. Де пекельні санкції проти Росії? США цього не планують. Де обіцянка "завалити" Україну зброєю? Немає, зброя виключно за гроші. Поки США нічого не застосували проти Росії,
– наголосив він.
Ступак зазначив, що Трамп прийняв лише одне рішення – не ухвалювати рішення. Лідер США просто тягне час, а щодо територій діє цинічно – розцінює їх квадратними метрами. "Багато землі" – це не конкретні цифри чи факти, які б хотіли почути українці. Однак Трамп поки що зупиняється лише на чомусь загальному.
Позиція Трампа щодо територій: коротко
На зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами США Трамп повідомив, що території – це справа України. Водночас раніше він репостнув допис про те, що Україна має бути готовою втратити частину своїх територій на користь Росії.
Після зустрічі з Путіним Трамп передав вимоги російського диктатора щодо територій європейським лідерам. Також він наголосив, що мир в Україні може настати дуже швидко, якщо Київ віддасть Донбас Росії.
Раніше Трамп заявляв, що Росія забрала в України Крим, як цукерку у дитини. Він додав, що саме півострів був "серцем" нашої країни, тому від цього почалась війна.