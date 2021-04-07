Трамп збіднів на понад 1 мільярд доларів і втратив позиції у списку мільярдерів Forbes

Видання Forbes оновило список мільярдерів і колишній очільник США Дональд Трамп опинився у ньому аж на 1299 місці. У порівнянні з 2020 роком він втратив майже 300 позицій.

Згідно з даними Forbes, за роки свого президентства Трамп втратив понад 1 мільярд доларів. Відзначається, що рейтинг Трампа впав, адже експрезидент не встигав за іншими мільярдерами, капітали яких зростали.

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Реакція Трампа

Судячи з усього, сам Дональд Трамп не дуже засмутився через втрату позицій. У коментарі виданню TheHill він сказав, що так і повинно бути.

Політик не повинен заробляти гроші, перебуваючи при владі, багата людина має піти з посади з меншими статками. Ось чому я подобаюся людям – тому що я чесний. На відміну від більшості політиків, я балотувався не для того, щоб розбагатіти, я віддав мільярди доларів, щоб допомогти врятувати нашу країну,

– наголосив колишній очільник США.

Зауважимо, що у 2020 році Трамп обіймав 1001 місце у списку Forbes, а цьогоріч посів 1299 місце. Наразі його статки складають 2,4 мільярда доларів.

Чому Трамп втратив статки

Видання Bloomberg раніше писало, що власний капітал Трампа впав із 3 мільярди доларів до 2,3 мільярда за час його президентства. Видання вважає, що пандемія й наслідки атаки на Капітолій 6 січня з жертвами істотно вплинули на його бізнес-імперію.

Крім того, кілька підприємств Трампа, зокрема готелі, казино й офісні приміщення, постраждали під час пандемії, оскільки робочі місця скорочувалися, а туризм зупинився через обмеження на поїздки.