Донбас повною мірою зараз може відчути, що означає "турбота Росії", – Арестович

Росія не надто цінує своїх військових, а про "мобілізованих" мешканців з псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР" годі й казати. Під час наступу на сході України окупанти фактично кидали на смерть військових із квазіутворень.

Як сказав радник глави Офісу Президента в інтерв'ю, сьогодні Росія всім своїм виглядом показує, що ці військові з псевдореспублік – сміття для них.

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Так, один із полонених розповів, що їх використали в зоні ООС, потім перекинули під Харків і в результаті з 2 тисяч мобілізованих, яких призвали разом з ним, живими залишилися лише 20 осіб.

Треба ж розуміти, як їх використовують. Їх (мобілізованих з псевдореспублік – 24 канал) кидають на міську забудову, де українці роками створювали оборону, із мінними полями, територію пристреленою. "Мобілізованих" із "ЛДНР" посилають хвилями, а за ними йдуть кадрові російські частини. Можете уявити, що з ними відбувається, із цими нещасними,

– розповів Арестович.

Радник глави ОП підкреслює, що всім своїм виглядом Росія показує, що ці військові з "ЛДНР" – сміття для них. Мовиться, зокрема, і про екіпірування російських окупантів.

"Донбас повною мірою зараз може відчути, що означає турбота Росії про них та інші регіони", – зазначив Арестович.

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