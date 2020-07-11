Віцепрем’єр Олексій Резніков вважає, що Росію ніколи особливо не цікавив Донбас. Для неї це лише засіб "мотати нерви" та звернути на себе увагу цивілізованого світу.

Доказом цьому, зокрема, є те, що окуповані території досі "не стали російськими". Таку думку урядовець висловив в інтерв’ю "Главкому".

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Вони не є територією РФ, бо їй непотрібні. Якщо на Крим росіяни око поклали як на свою територію, то частково окупований Донбас не був їхньою ціллю. Це засіб мотати нам нерви і щоб весь світ звернув на росіян увагу: мовляв, ну розмовляйте ж з нами,

– наголосив Резніков.

Що ще про окупований Донбас сказав Резніков:

За його словами, росіяни "висмоктують" з окупованих територій все, що можна. Водночас, в цю територію не вкладають нічого.

Жодного інвестиційного проєкту там нема і не планується.

Росія не збирається щось розвивати на Донбасі.

"Донбас їх не цікавить, вони до нього ставляться як вже навіть не до колонії. Вони якось підтримують там бюджет, але питання не стоїть, щоб там щось розвивати. Принаймні, я про це не чув, а я маю багато інформації з окупованих територій. Тут не потрібно бути навіть великим розвідником – просто люди пишуть", – додав віцепрем’єр.

Тим часом Мета Росії – повний контроль над узбережжям Чорного моря, – Ходжес



Карта окупованих територій / 24 канал