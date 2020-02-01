Донбас може стати новітнім економічним хабом, – Єрмак

Українська влада думає над тим, як буде відновлювати та розвивати Донбас після війни. Регіон може стати економічним хабом, де розвиватимуться напрямки, про які Україна навіть не мріяла.

Українська влада вже думає над тим, як розвивати регіон Донбасу та зробити його успішним. Про це повідомив помічник Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю засновнику "KRYM – критичне мислення" Володимиру Федорину.

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Зокрема, завершується робота з формування зі Світовим банком фонду. Він матиме велику кількість міжнародних і українських донорів. А його основним завданням буде розвиток Донбасу, його відновлення.

На думку Єрмака, це буде найбільша перемога України, коли після припинення війни цей регіон стане успішним.

Можливо, в майбутньому це буде якийсь новітній економічний хаб. І там будуть розвиватися напрямки, про які ми навіть не мріяли й не говорили про це,

– заявив Єрмак.

Він також додав, що потрібно активно інформувати населення на тимчасово окупованих територіях про те, що сьогодні відбувається в Україні. "Багато людей, які живуть там, хочуть повернутися в Україну, ми знаємо про це", – наголосив помічник Зеленського.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу