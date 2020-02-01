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      Донбас може стати новітнім економічним хабом, – Єрмак

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      Єрмак заявив, що влада вже думає, як робитиме Донбас успішним / prm.ua

      Українська влада думає над тим, як буде відновлювати та розвивати Донбас після війни. Регіон може стати економічним хабом, де розвиватимуться напрямки, про які Україна навіть не мріяла.

      Українська влада вже думає над тим, як розвивати регіон Донбасу та зробити його успішним. Про це повідомив помічник Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю засновнику "KRYM – критичне мислення" Володимиру Федорину.

      Зверніть увагу: Єрмак прокоментував можливу причетність Зеленського до анонімних телеграм-каналів

      Зокрема, завершується робота з формування зі Світовим банком фонду. Він матиме велику кількість міжнародних і українських донорів. А його основним завданням буде розвиток Донбасу, його відновлення.

      На думку Єрмака, це буде найбільша перемога України, коли після припинення війни цей регіон стане успішним.

      Можливо, в майбутньому це буде якийсь новітній економічний хаб. І там будуть розвиватися напрямки, про які ми навіть не мріяли й не говорили про це,
      – заявив Єрмак.

      Він також додав, що потрібно активно інформувати населення на тимчасово окупованих територіях про те, що сьогодні відбувається в Україні. "Багато людей, які живуть там, хочуть повернутися в Україну, ми знаємо про це", – наголосив помічник Зеленського.

      донбас
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Луганська Новини Донецька Війна на Донбасі Андрій Єрмак Володимир Зеленський Україна – Росія Світовий банк
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