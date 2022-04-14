На Донбасі активні бої тривають у районах Слов'янська, Попасної та Курахового
14 квітня 2022 , 08:07Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти продовжують гатити по Донеччині та Луганщині. Активні бої тривають біля Слов'янська, Попасної та Курахового.
Також ворог продовжує штурмувати Маріуполь. Загалом він успіху не мав. Про це повідомили в Генштабі 14 квітня.
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На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої,
– мовиться в повідомленні.
Також окупати посилюють свої угруповання в районі Сєвєродонецька.
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