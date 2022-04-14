На Донбасі активні бої тривають у районах Слов'янська, Попасної та Курахового

Окупанти продовжують гатити по Донеччині та Луганщині. Активні бої тривають біля Слов'янська, Попасної та Курахового.

Також ворог продовжує штурмувати Маріуполь. Загалом він успіху не мав. Про це повідомили в Генштабі 14 квітня.

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На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої,

– мовиться в повідомленні.

Також окупати посилюють свої угруповання в районі Сєвєродонецька.

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