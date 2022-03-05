На Донбасі в передових загонах Росія активно використовує людей з окупованих територій
5 березня 2022 , 02:08Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Окупанти активно намагається долучити до війни Росії проти України мешканців з тимчасово окупованих територій Донбасу.
Як заявили у Генштабі ЗСУ, на Донецькому напрямку противник активно використовує мобілізаційний ресурс з тимчасово окупованих територій.
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Мешканців псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР" змушують воювати на боці країни-агресорки. Водночас окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні Маріуполя.
Яка ситуація на різних напрямках
- Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні міст Київ та Харків. Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та надалі створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.
- На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів в районі Бородянки, ймовірно з метою подальшого висування у напрямку Києва. Окупаційні підрозділи було зупинено у районах Шибене та Катюжанка.
- На Таврійському напрямку підрозділи противника зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу збройних сил Росії намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії Західного воєнного округу роблять спроби обійти Харків та рухатися у південно-західному напрямку.
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