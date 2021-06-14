На Донбасі підірвались двоє українських військових

На Донбасі 14 червня українські військові підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Двоє захисників отримали осколкові поранення.

Вибух стався у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Воїнів одразу доправили до лікарні.

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Воїнів екстрено госпіталізували

Військові зазначили, що їхнім побратимам надали належну медичну допомогу. Один з поранених – у стані середньої важкості. Стан здоров'я другого потерпілого – задовільний.

Обставини підриву з'ясовують. На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Яка зараз ситуація на Донбасі

За добу 13 червня проросійські окупанти двічі порушили домовленість про дотримання режиму тиші. Поблизу Новотошківського вони відкривали вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Більше можна прочитати тут Доба на Донбасі: бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і стрілецької зброї