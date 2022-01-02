На Донбасі поліцейські в райвідділку увімкнули "Батько наш Бандера": бойовики шаленіють
Джерело:телеграм Дениса Казанського
У Маріуполі управління Нацполіції у суботу, 1 січня 2022, увімкнуло пісню "Батько наш Бандера". Це викликало істерику в російських окупантів.
Відповідним відео у мережі поділився український журналіст Денис Казанський. Він розкрив деталі.
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У Маріуполі управління національної поліції 1 січня 2022 увімкнуло пісню "Батько наш Бандера",
– заявив Казанський.
Він наголосив, що відео вже розповсюдили у пабліках окупантів Донеччини. У ворога пісня викликала справжню істерику.
На Донбасі увімкнули "Батько наш Бандера": дивіться відео з телеграму Дениса Казанського
"Батько наш Бандера": історія
- Флешмоб з піснею "Батько наш Бандера" восени 2021 року поширився на всі регіони України.
- Спершу пісня здобула шалену популярність у соціальних мережах, а згодом – підкорила гугл-тренди.
- Найпопулярнішою пісня стала на Заході: у Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях.
- Запустили флешмоб у тіктоці українські школярі. Вони співали: "Батько наш Бандера, Україна – мати, ми за Україну підемо воювати".
- Відео з цим тегом набрало понад 8 мільйонів переглядів.
- У жовтні 2021 року пісня "Батько наш Бандера" стала лідером за кількістю пошуків на YouTube. Пісні виконавців з країни-агресорки залишилися далеко позаду.
Допис Дениса Казанського:
У Маріуполі управління національної поліції 1 січня 2022 увімкнуло пісню "Батько наш Бандера".
Відео вже розійшлося по пабліках "ДНР", де прогнозовано викликало істерику.