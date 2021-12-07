На Донбасі відновили 8 мостів, зруйнованих під час війни, – Кубраков

За менш ніж 2 роки Україна відновила на території Донбасу 8 мостів, зруйнованих у результаті бойових дій. Незабаром у регіоні почнуть будівництво двох аеропортів.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що президентська програма "Велике будівництво" розпочалась із відновлення інфраструктури Сходу України.

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Відновлення мостів на Донбасі

За неповні 2 роки нам вдалося відновити 8 мостів та шляхопроводів Донбасу, які були зруйновані внаслідок бойових дій,

– написав Кубраков.

Міністр наголосив, що регіон, який постраждав від війни та неефективного державного управління, тепер отримує нові дороги та мости.

Будівництво аеропортів і розбудова залізниці

А вже незабаром там стартуватиме будівництво двох аеропортів, а також розбудова залізничної мережі.

"Для військових на передовій – це необхідний швидкий зв'язок з рештою регіонів країни, а також шлях повернення в мирне життя", – пояснив глава Мінінфраструктури.

За його словами, партнери з Veteran Hub розповідають, що інфраструктура – одна із найбажаніших сфер для працевлаштування ветеранів. Тому влада, запевнив Кубраков, робитиме більше для того, щоб зробити цей процес комфортнішим і системнішим.

"Велике будівництво" на Донбасі: що відомо

Всього за інфраструктурної програми президента за гроші платників податків у регіоні споруджують або відновлюють 54 об'єкти. Серед них є 10 шкіл, 5 дитячих садочків, 2 стадіони та 4 лікарні.

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Уривок допису Олександра Кубракова:

Президентська програма "Велике будівництво" розпочалась із відновлення інфраструктури Сходу України. За неповні 2 роки нам вдалося відновити 8 мостів та шляхопроводів Донбасу, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Регіон, що постраждав від війни та неефективного державного управління зараз отримує нові дороги та мости. І вже найближчим часом тут стартує будівництво 2-х аеропортів, а також розбудова залізничної мережі.

Для військових на передовій – це необхідний швидкий зв'язок з рештою регіонів країни, а також шлях повернення в мирне життя. Наші партнери з Veteran Hub розповідають, що інфраструктура – одна із найбажаніших сфер для працевлаштування ветеранів. І ми робитимемо більше для того, щоб зробити цей процес комфортнішим і системнішим.