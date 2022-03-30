На Донбасі ворог штурмує позиції ЗСУ і пробує взяти під контроль Попасну, Рубіжне та Маріуполь

На Донецькому напрямку окупанти активізували обстріли та штурмові дії позицій Збройних Сил України.

Ворог і далі завдає авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах та мирних мешканцях.

До теми Розстріляні автівки та зруйновані хати: Генштаб показав жахливі наслідки боїв на Харківщині

Найбільше страждають Попасна, Рубіжне та Маріуполь, адже ворог зосереджує свої основні зусилля на містах, що взяті під контроль рашистів.

Загалом упродовж 29 березня було зареєстровано 35 фактів обстрілів населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Золоте та Синецкий.

Росіяни чинять атаки на мирне населення, застосовуючи різноманітні види озброєння, зокрема, й авіаудари.

Важливо – У Маріуполі росіяни обстріляли будівлю Червоного Хреста: дивіться відео