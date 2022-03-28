На Донбасі за добу відбили 5 атак ворога, знищили танки та БМП

Розпочалася 33 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. А захисники нашої країни продовжують здобувати трофеї та знищувати ворога.

Донецький та Луганський напрямки залишається полем боїв та протистоянь з російськими окупантами. Завдяки відважним воїнам ЗСУ ворогу не вдається втілити свої плани.

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Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ.

Знищена техніка та жива сила ворога

Зокрема на Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу було відбито 5 атак ворога.

Українські воїни знищили на Донбасі 2 танки, БМП та один автомобіль. Звісно, ворог зазнав втрат і в живій силі. Дані щодо кількості наразі уточнюються.

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