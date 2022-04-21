На Донбасі знищено невеликий загін лівійців і сирійців, їх може бути до 500 осіб, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов оцінив, наскільки боєздатні лівійці та сирійці, яких зафіксували серед найманців ПВК Вагнера на Донбасі.

Олексій Данілов повідомив, що на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей воює не більше 500 найманців із Лівії та Сирії.

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За його словами, складно коментувати їх боєздатність, адже сьогодні є тільки світлини цих людей, які були знищені в Луганській області, у Попасній.

Важко сказати, які вони вояки – у нас інші кліматичні умови, та й війна, напевно, інша. Я думаю, що вони не дуже очікували на те, що вони тут побачили,

– зазначив Олексій Данілов.

На його думку, на території Донецької та Луганської областей може бути, 300, 400 або 500 сирійців та лівійців. Більше, навіть фізично, складно завести, тому що у них там так само йде війна.

"Оголювати той фронт я не знаю, наскільки вони будуть. Тим більше, що там зараз в Іранському Курдистані так само почалися бойові дії", – пояснив Данілов.

Також він підтвердив, що ЗСУ повністю знищили невеликий загін сирійських та лівійських найманців, до складу якого входило приблизно 20 – 25 осіб.

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