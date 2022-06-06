На Донбасі ЗСУ майже повністю знищили дві елітні російські бригади

З самого початку повномасштабного вторгнення російські війська зазнавали значних втрат на всіх ділянках фронту, але через відвертий неуспіх наступальної операції у лютому-березні про розбиті бойові частини на Донбасі було мало відомо. Як виявилося, в напрямку Донеччини й Луганщини загарбники перекидали елітні та досвідчені підрозділи.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, розгроми окупантів на Донбасі на початку повномасштабної війни були не менш суттєвими, аніж під Києвом чи Харковом. "Перемелювали" путінських найманців захисники України на цих ділянках у промислових масштабах.

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Той факт, що на Донбасі росіяни не йшли вперед величезними колонами, не мали проблем із плечем постачання, користувалися повноцінною підтримкою авіації та артилерії, розгром їх військ є ще більш принизливим як для всього генералітету, так і особисто для Путіна.

З 900 осіб вижили лише 60

Усі спроби прорвати оборону підрозділів Об'єднаних сил у лютому та майже половині березня були абсолютно невдалими. Єдиною перемогою, якою може похизуватися кремлівський диктатор, є захоплення Волновахи. Та й не через якісь військові успіхи, а через тотальне знищення міста авіацією та артилерією.

На всіх інших напрямках, де Росія не кидала по 15 батальйонних тактичних груп на захоплення маленького села, війська окупантів зазнавали неймовірних втрат та не могли просунутися навіть на кілька сотень метрів.

Так, у перші тижні повномасштабної війни було знищено разом із технікою повноцінну БТГр зі складу 20-ї окремої гвардійської мотострілецької Прикарпатсько-Берлінської, червонопрапорної, ордена Суворова бригади. Належить вона до військової частини 22220 та дислокується у Волгограді.

За даними джерел українських спецслужб, з 900 осіб з боїв проти захисників України змогли вийти живими лише 60.

Перші відмови зафіксували саме на Донбасі

Крім того, саме в підрозділах, яких за бажанням Путіна закинули виходити на кордони Донеччини та Луганщини, вперше на цьому етапі війни окупанти почали масово відмовлятися від участі у бойових діях.

Загарбники з 38 гвардійської мотострілецької Вітебської ордена Леніна, червонопрапорної, ордена Суворова бригади почали проситися додому після кількох боєзіткнень із ЗСУ. Елітну бригаду майже повністю знищили, через що генералам довелося виводити рештки "славетного з'єднання" на територію Росії. Саме там окупанти вже почали масово писати відмови та рапорти на звільнення, аби тільки не зустрічатися із силами ООС знову.

Амурських замінювали южно-сахалінськими

Аби хоча б якось втримати фронт та мати можливість продовжувати наступати на ділянках відповідальності 38 ОМСБр, у березні російським окупантам довелося терміново тягнути на війну загарбників з Сибіру, Якутії та Курильських островів. У Генштабі вирішили оголювати свої тили та терміново сформувати та перекинути дві батальйонні тактичні групи на Схід України з числа 39 ОМСБр, яка дислокується неподалік від Южно-Сахалінська.

Тож вже понад місяць українські військові, прикордонники, поліцейські, бійці СБУ та Нацгвардії допомагають у демілітаризації Курильських островів, які є споконвічно японською територією. І додому бійці 38 бригади навряд повернуться. Чого не можна сказати про Курили.