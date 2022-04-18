На Донбасі ЗСУ знищили майже 40 одиниць наземної техніки та літак росіян
18 квітня 2022 , 22:02Читать новость на русском
Джерело:Операція об'єднаних сил
На Донбасі ЗСУ знищили майже 40 одиниць наземної техніки та літак росіян. Також наші бійці успішно відбили 7 атак ворога.
Відповідну інформацію оприлюднили в Операції об'єднаних сил. Це дані станом на 18 квітня – на 54-й день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Наші бійці на Донбасі знищили майже 40 одиниць техніки ворога
Наші воїни знищили 10 танків ворога, а також:
- 1 артилерійську систему;
- 18 одиниць броньованої, а також 8 одиниць автомобільної техніки;
- один міномет противника разом із розрахунком.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10",
– мовиться у повідомленні.
В ООС додали, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.
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