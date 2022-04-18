На Донбасі ЗСУ знищили майже 40 одиниць наземної техніки та літак росіян. Також наші бійці успішно відбили 7 атак ворога.

Відповідну інформацію оприлюднили в Операції об'єднаних сил. Це дані станом на 18 квітня – на 54-й день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Наші бійці на Донбасі знищили майже 40 одиниць техніки ворога

Наші воїни знищили 10 танків ворога, а також:

1 артилерійську систему;

18 одиниць броньованої, а також 8 одиниць автомобільної техніки;

один міномет противника разом із розрахунком.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10",

– мовиться у повідомленні.

В ООС додали, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

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