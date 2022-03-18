18 березня продовжать евакуйовувати людей з Маріуполя

На 18 березня в Україні запланували провести 9 гуманітарних коридорів. Зокрема, евакуацію проводитимуть з Донецької області.

Про "зелені коридори" з Донеччини розповіла у своєму відеозверненні міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

Читайте також На 18 березня заплановані 9 гуманітарних коридорів

Гуманітарні коридори з Донеччини

Евакуювати жителів Маріуполя "зеленими коридорами" планують до Запоріжжя.

За словами Верещук, колона автобусів із бензовозом продовжила рух із селища Василівка. Після 9:00 зі Запоріжжя виїжджає друга колона автобусів.

Маріупольців, яким вдалося вирватися з міста, перевозитимемо з Бердянська до Запоріжжя,

– повідомила міністерка.

Вона додала, що для тих, хто йде пішки, організують допомогу у місті Мангуш.

До теми – евакуація з Маріуполя на фоні зруйнованого міста та під обстрілами: дивіться відео