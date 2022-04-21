На Донеччині "агітснаряд" окупантів пробив дах багатоповерхівки і розірвався на вулиці: відео

У Світлодарську російський "агітснаряд" пробив дах багатоповерхівки і, вибивши віконне скло, розірвався на вулиці. Пропагандистські листівки засипали частину вулиці.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко наголосив, щодах доведеться ремонтувати, а агітаційні листівки комунальні служби прибрали.

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За його словами, російська пропаганда руйнує не лише людський мозок.

Радує хоча б те, що в даному випадку йдеться про покрівлю буквально. Адже агресивна російська пропаганда, яка хоче "позносити дах людям", вже втрачає свій вплив,

– наголосив він.

Кириленко додав, що люди на власні очі бачать, що саме росіяни і їхні посіпаки несуть смерть і руйнування на українські території.

Дивіться відео наслідків удару "агітснарядом" у Світловодську:



До слова, у Дніпрі СБУ затримало дівчину, яка активно висловлювала підтримку окупантам та чекала на їх прихід. Русофілка вела блог, де неодноразово казала, що чекає, коли місто захоплять.