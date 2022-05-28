На Донеччині через обстріли зупинили роботу Слов'янської ТЕС

Через постійні ракетні та артилерійські обстріли зупинила свою роботу Слов'янська ТЕС – головна структурна одиниця "Донбасенерго". Останніми днями Миколаївська громада, де вона розташована, потерпає від злочинних дій окупантів.

Слов'янська ТЕС зупинила роботу

У "Донбасенерго" зауважили, що персонал електростанції героїчно виконував свої обов'язки, забезпечував роботу обладнання та запуск електроенергії в об'єднану мережу України протягом усього часу активної фази війни.

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Однак, роботу Слов'янської ТЕС вирішили припинити, аби зберегти життя і здоров'я, а також евакуювати працівників та членів їх сімей на безпечніші території. Станція не працює з 27 травня.

Як станція працювала під час повномасштабної війни

Слов'янська ТЕС з сумарною встановленою потужність.у 880 мегаватів забезпечувала електроенергією мешканців Донецької та Луганської областей. Вона є об'єктом критичної інфраструктури та входить до переліку особливо важливих об'єктів електроенергетики України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України електростанція працювала у штатному режимі, постачаючи електрику безперебійно. Це було непростим завданням, адже Миколаївка була на межі бойових дій, а персоналу станції доводилося щодня чути звуки вибухів та артилерійських обстрілів.

Не зважаючи на ракетний удар по вокзалу Краматорська, внаслідок якого загинуло п’ятдесят два мирних жителі, із них п’ятеро – діти. Не зважаючи на те, що в місті енергетиків майже не працюють аптеки та магазини,

– написали у фейсбуці "Донбасенерго" на початку квітня.

На початку квітня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі спільного марафону новин розповів, що Слов'янська ТЕС – єдина, що забезпечує електроенергією мешканців Донбасу та щодня постачає в мережу 230 мегаватів потужності. На той момент роботу вугільної електростанції підтримували більше ніж 500 спеціалістів інженерного персоналу та керівництво.

Згодом на Слов'янській ТЕС почали відчувати гостру нестачу працівників. Через це керівництво було змушене звернутися за допомогою до своїх колишніх працівників, які раніше вийшли на пенсію. Дві третини з них погодилися та вийшли на роботу, аби підтримати станцію в критичній ситуації.

Попри усі зусилля працівників та керівників роботу Слов'янської ТЕС довелося зупинити. Але ми впевнені, що це лише тимчасово.

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