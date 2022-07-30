У ЗСУ показали, як догорають залишки збитого російського штурмовика на Донеччині

Січеславські десантники збили ворожий штурмовик на Донеччині. Згодом наші герої поділилися відео на якому видно, як догорає російська авіація.

Услід за російським кораблем штурмовик Су-25 відправився 29 липня. Український воїн збив його влучним пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Актуально Наші влучання дуже суттєві, – у ЗСУ похвалилися ураженими ворожими цілями на Півднім

До речі, бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з 24 лютого збили вже 29 засобів повітряного нападу противника:

15 літаків,

7 вертольотів,

7 безпілотників.

Дивіться відео, як палає російський штурмовик:

Останні новини про втрати росії на війні проти України

Станом на ранок 30 липня російська армія втратила в Україні 40 670 солдатів. Втрати у техніці становлять:

танків – 1 759 (+10 за минулу добу) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 995 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 906 (+6) одиниць,

РСЗВ / MLRS – 258 одиниць,

засоби ППО – 117 одиниць,

літаків – 222 одиниць,

гелікоптерів – 190 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2) одиниці,

крилаті ракети – 174 одиниці,

кораблі /катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19) одиниць,

спеціальна техніка – 78 (+1) одиниць.

За минулу добу найбільше бійців і техніки ворог позбувся на Донецькому напрямку. Там зараз тривають найактивніші бої. Окупанти намагалися штурмувати одразу кілька населених пунктів, але, на щастя, успіху так і не зазнали.

Дивіться більше – за добу ЗСУ знищили 12 російських складів: відео