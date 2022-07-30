У ЗСУ показали, як догорають залишки збитого російського штурмовика на Донеччині

30 липня 2022 , 13:54
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Джерело:

телеграм-канал SPRAVDI

Січеславські десантники збили ворожий штурмовик на Донеччині. Згодом наші герої поділилися відео на якому видно, як догорає російська авіація.

Услід за російським кораблем штурмовик Су-25 відправився 29 липня. Український воїн збив його влучним пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

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До речі, бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з 24 лютого збили вже 29 засобів повітряного нападу противника:

  • 15 літаків,
  • 7 вертольотів,
  • 7 безпілотників.

Дивіться відео, як палає російський штурмовик:

 

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Станом на ранок 30 липня російська армія втратила в Україні 40 670 солдатів. Втрати у техніці становлять:

  • танків – 1 759 (+10 за минулу добу) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3 995 (+8) одиниць,
  • артилерійських систем – 906 (+6) одиниць,
  • РСЗВ / MLRS – 258 одиниць,
  • засоби ППО – 117 одиниць,
  • літаків – 222 одиниць,
  • гелікоптерів – 190 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2) одиниці,
  • крилаті ракети – 174 одиниці,
  • кораблі /катери – 15 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19) одиниць,
  • спеціальна техніка – 78 (+1) одиниць.

За минулу добу найбільше бійців і техніки ворог позбувся на Донецькому напрямку. Там зараз тривають найактивніші бої. Окупанти намагалися штурмувати одразу кілька населених пунктів, але, на щастя, успіху так і не зазнали.

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Автор: Софія Мінджоса