На Донеччині красиво запалав склад з боєприпасами ворога

Ми проти запуску феєрверків у цей непростий час. Але зовсім не проти таких "салютів". Адже вони також наближають нас до перемоги.

Нам дуже подобається спостерігати, коли в росіян "палає". Але ще більше подобається, коли це не метафора.

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Боєприпаси окупантів яскраво горять

Так, у Донецькій області наші бійці влучили у ворожий склад боєприпасів. Тож тепер у Новомайорському лунають і феєрверки, і гарно палає. Усе в найкращих традиціях.

Дивіться, як палає ворожий склад боєприпасів на Донеччині:

А зняти цей ролик 9 квітня вдалося завдяки безпілотнику "Лелека". Видно на відео, як боєприпаси горять, детонують та розлітаються у всі сторони. Маємо надію, що вдалося не лише знищити зброю окупантів, а й декількох із них зарахувати до статусу "двохсотих".

До теми – Українські бійці вкотре знищили ворожу техніку – дивіться відео: