Партизани "Атеш" допомогли ліквідувати ворожий підрозділ на Донеччині

У Донецькій області партизани "Атеш" допомогли ліквідувати ворожий підрозділ операторів БпЛА. Ці окупанти мали брати участь у штурмах на Торецькому напрямку.

Втім, агенти стали на заваді планів ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".

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Як "Атеш" допоміг ліквідувати ворожий підрозділ

До Дня Гідності та Свободи у русі "Атеш" розкрили деталі однієї зі своїх операцій. Так, близько 6 місяців тому один з агентів підписав контракт з російським міноборони. Після цього його відправили до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів.

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Партизан пройшов навчання та був розподілений до однієї з бригад. Чоловіка відправили до зони бойових дій на території Донецької області. Там він зміг отримати доступ до різної інформації, яку оперативно передавав ЗСУ, у тому числі – дані про розташування штабів та складів із боєприпасами.

Агент "Атеш" у підрозділі БпЛА: дивіться відео

Згодом агент "Атеш" з'ясував, що один з підрозділів операторів БпЛА готується до наступу на Торецькому напрямку. Партизан викрив місце перебування операторів ударних дронів, передав координати і Сили оборони України завдали успішного результату. Відомо про щонайменше 2 загиблих та 3 поранених.

В "Атеш" також опублікували кадри з місця, де базувався підрозділ. Як зауважили партизани, більшість з тих, хто є на відео чи фото, вже помер.

Підрозділ операторів БпЛА, який ліквідували на Донеччині – більше у галереї

Раніше бійці ГУР завдали ракетного удару по скупченню ворожих сил на полігоні у Запорізькій області. Зазначається, що взвод загарбників проводив навчання з тактичної медицини на цьому полігоні.