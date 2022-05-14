На Донеччині можуть відключити газ: місцевих закликають придбати електроплити

14 травня 2022 , 18:54
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Джерело:

фейсбук Олександра Гончаренка

Донеччина залишається активним полем бою ЗСУ з російськими окупантами. Ворог продовжує обстрілювати цивільних і завдавати ударів по інфраструктурі.

На Донеччині можуть відключити газ

Сьогодні стало відомо, що в області можуть ще й припинити постачання газу. Про це заявив міський голова Краматорської міської ради Олександр Гончаренко.

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За його словами, таке рішення можу бути прийнято на тлі дій Росії. Оскільки загроза з високим рівнем імовірності існує вже найближчими днями.

Шановні мешканці Краматорська та Донецької області! "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" повідомляє про можливе припинення постачання газу, оскільки така загроза через дії російської федерації існує з високим рівнем імовірності вже в найближчі кілька днів,
 повідомив він.

Річ у тім, що на тимчасово окупованих територіях України несанкціоновано був перекритий один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід.

Проте, Гончаренко підкреслив, що підприємство вже шукає шляхи розв'язання цієї проблеми.

Водночас він рекомендує мешканцям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу, поки така можливість є –  придбати відповідні прилади.

Ситуація на Донеччині: головне

За інформацією Генштабу, ворог продовжує цинічно обстрілювати Схід України.

  • На Слов'янському напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на наступі в населений пункт Богородичне, однак не мали успіху. Артилерія ворожих військ обстрілювала території у районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Крім того, загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів Долина та Адамівка.
  • На Донецькому та Таврійському напрямках тривають ворожі обстріли позицій Збройних Сил України. Повідомляється, що окупанти намагались встановити контроль над Новоселівкою Другою, Кам'янкою, Мар'їнкою і Новомихайлівкою. 
  • На Лиманському напрямку окупанти провалили спробу закріпитись поблизу Олександрівки.
  • На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснює вогневий вплив у районі населеного пункту Рубіжне. Тривають також обстріли населених пунктів Оріхове та Тошківка на Бахмутському напрямку.
  • На Авдіївському напрямку, російські окупанти намагаються наступити у напрямках населених пунктів Кам'янка і Новоселівка. Для цього використовують артилерію.

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Автор: Марта Касіянчук