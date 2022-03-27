На Донеччині окупанти здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки, – Генштаб

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Донецькому напрямку росіяни продовжують безуспішно намагатися захопити Сєвєродонецьк та Маріуполь. Намагаючись захопити Красногорівку, окупанти зазнали втрат та відійшли.

Генштаб повідомляє, що ворог не припиняє намагання захопити населені пункти Донеччини – Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь.

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Успіхів у захопленні окупанти не мають – українські бійці дають гідну відсіч. У районі Красногорівки росіяни зазнали втрат від наших захисників та відійшли.

На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли,

– повідомляють в Генштабі.

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