На Донеччині окупанти зруйнували 248 домів, 2 школи і 9 лікарень

За два тижні війни російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 400 об'єктів інфраструктури в області.

Таку інформацію повідомили в телеграм-каналі Донецької ОДА. Зазначається, що зараз неможливо підрахувати все, що зруйнували окупанти в Маріуполі та Волновасі. Коли вдасться встановити цю інформацію, загальний список буде значно, значно довшим.

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Росія нищить Донеччину!

– повідомили в телеграмі Донецької ОДА.

За два тижні війни російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 400 об'єктів інфраструктури в області.

Серед них:

34 об'єкти електропостачання;

16 об'єктів газопостачання;

8 об'єктів водопостачання;

9 медзакладів;

2 освітні заклади;

13 мостів (12 із них – знищено повністю);

248 багатоквартирних та 127 приватних будинків.

У Донецькій ОДА запевняють, що всю інфраструктуру та будинки відновлять, зараз же стоїть головне завдання – зберегти життя земляків. Над цим цілодобово працюють всі.

Карта руйнувань на Донеччині / Інфографіка Донецької ОДА

"А росіяни нехай вже вчать слово "репарація". Вони заплатять за все! – підсумували в Донецькій ОДА.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

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