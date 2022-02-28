На Донеччині посилюють комендантську годину: що зміниться

Через наступ російських військ в Україні ввели комендантську годину. На Донеччині тепер обмеження у пересуванні будуть діяти з 18:00.

Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, нові правила діятимуть з 1 березня 2022 року.

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На Донеччині посилюють комендантську годину

З цього часу комендантська година у Донецьку та області буде діяти з 18:00 до 6:00. У цей час людям не можна покидати свої домівки.

Водночас Павло Кириленко наголосив: комендантську годину можна порушити тільки, коли оголошена повітряна тривога. У цьому випадку люди мають швидко відреагувати на сирени та добратись до укриття, а після відбою тривоги повернутись до своїх помешкань.

Зміниться не тільки час комендантської години.Також на Донеччині встановлюється спеціальний режим світломаскування, який триватиме упродовж 30 днів.

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