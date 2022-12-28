На Донеччині призупинили роботу всі газові котельні

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Відключення котелень були вимушеними та аварійними.

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Павло Кириленко розповів, що після відключення котелень були сформовані ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт. Однак терміни їх проведення спрогнозувати неможливо.

Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу. Про перебіг робіт, запуск котелень та відновлення газо- і теплопостачання на території області повідомлятиму додатково,

– заявив Кириленко.

Ситуація на Донеччині

Уночі 27 грудня росіяни здійснювали поодинокі обстріли населених пунктів області уздовж лінії фронту. Зокрема під ворожим вогнем опинилося село Острівне Курахівської громади. Ворог пошкодив заклад культури, крамницю та 5 приватних будинків.

Уранці росіяни обстріляли Авдіївку з "Градів". На щастя, жертв немає. Наслідки атаки встановлюють. У селі Іванівському Бахмутської громади унаслідок обстрілів 1 людина зазнала поранень. У Бахмуті пошкоджено крамницю, у Часовому Яру — гараж.

Також росіяни обстріляли Лиманську та Сіверську громади області.