На Донеччині російська ракета дивом не влучила у людей, які стояли у черзі за пенсією

У Краматорському районі на Донеччині ракета влучила в будинок, біля якого було скупчення людей. Усі вони прийшли туди, щоб отримати пенсію.

Внаслідок влучання були постраждалі, проте все могло обернутися більшою трагедією. Про це 12 травня розповів поліцейським голова Черкаської територіальної громади Андрій Головаш.

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У домі досі залишаються мешканці

Загалом отримали поранення 6 осіб, які перебували в атакованому росіянами домі. Одну людину для лікування довелося доставити на захід України.

Проте попри руйнування частини будинку, там досі залишаються жителі 10 квартир. У будівлі тривають ремонтні роботи. Там встигли вже перекрити пошкоджений дах і закрили вибиті вікна. Однак більшість часу люди змушені перебувати в підвалі. Адже будь-якої миті може початися новий обстріл.



Будинок, в який влучила ракета / Фото Нацполіції

Яка загалом ситуація в цій частині району

У Черкаській ОТГ, де це трапилося зараз вкрай напружене становище. Постійними обстрілами там пошкоджені приватні домогосподарства, об'єкти інфраструктури та навіть школи.

При цьому люди часто залишаються без мобільного зв'язку. Заважає нормально жити й те, що періодично там зникає газ і світло.

Поліцейські проїхалися кількома населеними пунктами цієї прифронтової зони. Вони поспілкувалися з місцевими та видавали їм гуманітарну допомогу, яку привезли. Окрім цього, допомагають виїхати тим, хто цього хоче.

Родини доставляють до потягів та міжрегіональних автобусів транспортом громади та поліцейськими автомобілями,

– зазначили в повідомленні.

Також правоохоронці додали, що в ці складні часи завжди залишаються на зв’язку. Адже вони повинні забезпечувати громадянам цілодобову підтримку.

Правоохоронці показали ситуацію в Черкаській громаді / Фото Нацполіції

Президент емоційно відреагував на дії росіян

У своєму зверненні за 12 травня Президент України Володимир Зеленський вкотре вкрай відверто висловився про дії ворога. Він акцентував, що російські генерали невиліковно хворі. Мовляв, неможливо якось ще пояснити накази коїти воєнні злочини.

Росія бомбить наші школи та лікарні та багато інших цивільних об'єктів. Але це навіть не може бути виправдано якимись військовими цілями.

Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати,

– додав глава держави.

Водночас він додав, що Україна все відбудує. Бо ворог може намагатися, проте ніколи не знищить нашу державу та наше прагнення до свободи.

Звернення президента, де він про це говорив: дивіться відео