На Донеччині ворог намагався прорвати оборону Старомлинівки й Зачатівки, але поніс значні втрати

Російські військові 12-й день намагаються прорвати оборону української армії. На Донецькому напрямку окупант продовжує наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя.

Ворог змушений відступати

Російські військові здійснили декілька спроб прорвати оборону нашої армії в районі Старомлинівки. Також вони хотіли захопити Зачатівки.

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Проте, отримавши відсіч, окупант зазнав значних втрат. Через це російські військові відійшли в район Любимівки.

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