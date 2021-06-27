На Донеччині вшанували військових, які загинули під час першої танкової атаки: фото

У селищі Мирне Донецької області 26 червня вшанували пам'ять українських бійців, які віддали своє життя під час першої танкової атаки. Також там відкрили третій меморіал у сквері пам'яті.

Як вшановували полеглих бійців

Пам'ятний знак присвячений захисникам-добровольцям. Ініціатори заходу – місцеві жителі.

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Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих і поклали квіти до меморіалу. Військові капелани провели спільну поминальну літію.

Учасник бою Михайло Саволюк з позивним "Карабах" розповів про події семирічної давності.

Це перший в історії бій, коли метал (танки – 24 канал) був проти лише бойового духу і перемогти не зміг. Перший бій, коли автомати перемогли танки. 10% захисників блокпосту загинули. Інші – були поранені, отримали контузію,

– розповів Саволюк.

На Донеччині вшанували полеглих у першій танковій атаці / Фото Нацгвардії

Що відомо про танкову атаку

На перехресті доріг сталася одна з найтрагічніших сторінок облоги Слов'янська. Службу там несли добровольці 2-го резервного батальйону Національної гвардії, підрозділу особливого призначення "Барс", а також воїни 95-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил. У час оголошеного перемир'я бойовики вперше застосували танки.

"Зв'язку майже не було. Зайшли 2 танки і почали вогонь. Зайшли в упор, розстріляли все, що могли. Ворожі кулі свистіли, наче бджолиний рій, а в підбитих БТРах вибухали боєкомплекти. Було таке відчуття, що ясний день раптово перетворився на ніч, а ми потрапили в самісіньке пекло, з якого немає виходу", – пригадав "Карабах".

Тоді загинули 4 українських воїнів:

боєць батальйону оперативного призначення імені генерал-майора Кульчицького Артур Гулик,

троє солдатів 95-ї Житомирської окремої аеромобільної бригади.

Крім того, 5 воїнів отримали поранення різної важкості.