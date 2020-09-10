Поліція Донецької області затримала зловмисника, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство. П’ять років житель Мирнограда ховався у Росії після того, як наніс іншому чоловікові 28 ножових поранень.

Поліцейські знайшли та затримали чоловіка, який був у міжнародному розшуку за вбивство, повідомили у фейсбуці МВС.

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У чому звинувачують зловмисника

Ще у далекому 2015 році житель Мирнограда через ревнощі наніс 28 ножових поранень колишньому співмешканцю своєї знайомої. Хлопець помер, а вбивця нелегально покинув територію України.

Де вбивця ховався та як його знайшли

Поліцейські Донеччини встановили, що він перетнув кордон з РФ, де ховався 5 років, намагаючись уникнути відповідальності.

Правоохоронці каналами Інтерполу відстежили підозрюваного до Республіки Саха, де 33-річний чоловік намагався легалізуватися. 9 вересня його привезли в Україну та взяли під варту.

Що загрожує зловмиснику

Затриманий постане перед судом за скоєння злочину. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Поліція затримала чоловіка, який був у міжнародному розшуку / Фото Нацполіції